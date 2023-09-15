Новые часы OnePlus раскрыты до анонса

Инсайдер под ником MlgmXyysd раскрыл детали неанонсированных смарт-часов OPPO, которые, возможно, выйдут также под брендом OnePlus.

Согласно информации, смарт-часы с модельным номером OWW231, могут быть представлены под названием OPPO Watch 4 в Китае, а за его пределами — под брендом OnePlus. Изображения, опубликованные инсайдером, показывают, что устройство получит круглый корпус с двумя физическими кнопками.

В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, а также сопроцессор BES 2700, предназначенный для выполнения более простых задач и снижения нагрузки на основной чип. Разрешение AMOLED-экрана составит 466х466 пикселей.

Интересно, что в Китае они могут работать на ColorOS Watch 6.0, в то время как в других регионах будет установлена Android 11 Go. Самое странное, что последняя ОС предназначена сугубо для смартфонов и как это будет выглядеть на часах, пока сильный вопрос.

Также OPPO Watch 4 будут поддерживать eSIM, иметь функцию измерения ЭКГ и уровня кислорода в крови, а также смогут распознавать жест сжатия руки в кулак.

Официальный анонс OPPO Watch 4 ожидается до конца 2024 года.