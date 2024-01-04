Новая версия iOS превращает iPhone в «кирпичи»

3 января компания Apple выпустила iOS 17.3 beta 2, доступную для установки всем владельцам iPhone через программу бета-тестирования в настройках устройства. В аннотации к апдейту говорилось об исправлении многочисленных ошибок и повышении стабильности системы.

Однако, первые пользователи, обновившиеся до этой версии, столкнулись с серьёзной проблемой: их iPhone превратились в «кирпичи» из-за бесконечной перезагрузки.

Один из пользователей проанализировал системные логи ошибок второй бета-версии и выявил, что корень проблемы заключается в функции «Касание задней панели». Оказалось, что её отключение перед обновлением предотвращает бесконечную перезагрузку.

4 января Apple приняла решение отозвать обновление. На текущий момент установить проблемную версию iOS 17.3 beta 2 невозможно. Для тех, кто уже успел обновиться, рекомендуется вернуться к предыдущей версии iOS, обратившись в сервисный центр или самостоятельно через программу iMazing и установочный файл iOS 17.

Редакция The GEEK настоятельно советует не устанавливать бета-версии iOS, если вы не являетесь разработчиком, чтобы избежать возможных проблем с устройством.