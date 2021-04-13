Представлены ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора Intel Core 11-го поколения

Бренд HONOR объявил о запуске обновленных ноутбуков HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11-го поколения с интегрированной графикой Intel Iris Xe дискретного уровня.

Обновленные модели HONOR MagicBook работают на базе процессора Intel Core i7-1165G7 11-го поколения и по сравнению с предыдущим поколением производительность повысилась на 21% при максимальной тактовой частоте 4,7 ГГц.

Новая интегрированная графика Intel Iris Xe дискретного уровня в сочетании с 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб обеспечивают комфортные возможности для игр, а также профессионалов в области дизайна и разнообразного контента. Система охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками эффективно отводит тепло, поддерживая стабильно низкую температуру основных компонентов. Для работы с ресурсозатратными задачами ноутбуки получили режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш Fn и P.

Обновленные ноутбуки серии HONOR MagicBook получили батарею емкостью 56 Вт*ч, которая обеспечивает автономную работу в течение всего дня — до 10,5 часов в режиме воспроизведения локального Full HD видео. Поддержка технологии быстрой зарядки с мощностью 65 Вт позволяет пополнять заряд даже во время коротких перерывов — компактное зарядное устройство весом всего 200 грамм способно пополнить батарею на 44% всего за 30 минут, а поддержка функции обратной зарядки позволяет использовать ноутбук в качестве внешней батареи для смартфонов и других устройств.

Обновленный HONOR MagicBook 14 имеет толщину корпуса всего 15,9 мм при весе 1,38 кг. Экран с разрешением 1920×1080 пикселей покрыт антибликовой защитной пленкой. Металлический корпус цвета «космический серый» имеет гладкую поверхность

Новые ноутбуки серии HONOR MagicBook появятся в продаже с 20 апреля 2021 года в официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда. Модели HONOR MagicBook 14 с процессором Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11-го поколения будут доступны по рекомендованной розничной цене 99 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Модель HONOR MagicBook 15 с процессором Intel Core i5-1135G7 11-го поколения появится в продаже по рекомендованной цене 89 990 рублей.