Ноутбук Realme Book Prime с процессором Intel Core i5-11320H и 16 ГБ ОЗУ появился в России

Бренд realme объявил о российском старте продаж ноутбука realme Book Prime. Новинка оснащена процессором Intel Core i5-11320H, 16 Гб памяти и SSD 512 Гб и также является единственной на рынке моделью с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами в ценовой категории до 70 тысяч рублей.

Устройство получило 14-дюймовый дисплей с разрешением 2K, безрамочный дизайн и толщину рамок 5,3 мм. Вес ноутбука составляет 1,37кг, а толщина 14,9 мм.

Устройство также оборудовано батареей, способной проработать до 11,5 часов и быстрой зарядкой 65 Вт, восполняющей 50% аккумулятора всего за 30 минут

Realme Book Prime уже доступен в продаже в синем и сером цветах по цене от 69 990 руб.