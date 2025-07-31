Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Nothing запускает первый закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Опробовать обновление пока смогут только владельцы Phone (3).

По словам представителей компании, в первой сборке они «сосредоточились на предоставлении встроенных функций Android 16, а также на внедрении более надежной системы проектирования, которая заложит основу для более целостного пользовательского интерфейса в будущем».

Для того, чтобы принять участие в закрытом бета-тесте Nothing OS 4.0, нужно заполнить форму и подать заявку на специальной странице. Отобранные пользователи получат инструкции для начала тестирования на следующей неделе.

Открытый бета-тест Nothing OS 4.0 планируется запустить в сентябре.