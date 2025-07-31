Новости

Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Пока только на Nothing Phone (3).

Nothing запускает первый закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Опробовать обновление пока смогут только владельцы Phone (3).

По словам представителей компании, в первой сборке они «сосредоточились на предоставлении встроенных функций Android 16, а также на внедрении более надежной системы проектирования, которая заложит основу для более целостного пользовательского интерфейса в будущем».

Для того, чтобы принять участие в закрытом бета-тесте Nothing OS 4.0, нужно заполнить форму и подать заявку на специальной странице. Отобранные пользователи получат инструкции для начала тестирования на следующей неделе.

Открытый бета-тест Nothing OS 4.0 планируется запустить в сентябре.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3)
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
Samsung начала тестирование One UI 8 для Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
Дизайн и основные характеристики CMF Watch 3 Pro утекли в сеть
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
5 лучших альтернатив Nothing Phone 3
CMF by Nothing готовит к выходу новые смарт-часы Watch Pro 3
Nothing официально представила Phone (3)
Какие Samsung обновятся до One UI 8 на Android 16: список смартфонов и планшетов
Nothing Phone (3) получил дату выхода
Nothing опубликовала первый тизер Phone (3)
Официально: Nothing Phone (3) выйдет в июле
Популярный смартфон Nothing не получит Android 16

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK