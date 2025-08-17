Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли

В продаже появился Poco M7 — доступный смартфон с акцентом на автономность и защиту. Модель оснащена аккумулятором на 7000 мАч, пылевлагозащитой по стандарту IP64 и IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Устройство работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Смартфон получил 6,9-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей, стекло Gorilla Glass 3 и пиковую яркость до 700 нит. Внутри разместили восьмиядерный чип Snapdragon 685 (6 нм), 6/8 ГБ оперативной памяти и хранилище до 256 ГБ.

Камеры — 50 Мп основная и 8 Мп фронтальная. Из интересного: есть NFC, инфракрасный порт, быстрая зарядка 33 Вт и поддержка обратной зарядки мощностью до 18 Вт. От 5G в модели отказались, оставив только поддержку 4G.

Poco M7 уже продаётся в трёх цветах, включая чёрный, синий и оливковый. Цена — от 13 700 рублей за версию 6/128 ГБ.