Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли | The GEEK
close
Новости

Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли

Недорогой, выносливый и на Android 15.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:02

В продаже появился Poco M7 — доступный смартфон с акцентом на автономность и защиту. Модель оснащена аккумулятором на 7000 мАч, пылевлагозащитой по стандарту IP64 и IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Устройство работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0.

Смартфон получил 6,9-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей, стекло Gorilla Glass 3 и пиковую яркость до 700 нит. Внутри разместили восьмиядерный чип Snapdragon 685 (6 нм), 6/8 ГБ оперативной памяти и хранилище до 256 ГБ.

Камеры — 50 Мп основная и 8 Мп фронтальная. Из интересного: есть NFC, инфракрасный порт, быстрая зарядка 33 Вт и поддержка обратной зарядки мощностью до 18 Вт. От 5G в модели отказались, оставив только поддержку 4G.

Poco M7 уже продаётся в трёх цветах, включая чёрный, синий и оливковый. Цена — от 13 700 рублей за версию 6/128 ГБ.

id·207810·20250817_1302
iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке
OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах
Бета-версия One UI 8 теперь доступна для большего числа смартфонов Samsung
Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro
iPhone 17 Air в новом небесно-голубом цвете показали на видео
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц
HONOR показала Magic V Flip 2 во всех цветах и объявила дату презентации
iPhone 17 Air урежут по мощности ради тонкого корпуса
Раскрыты характеристики Redmi K90 и K90 Pro: флагманские чипы и огромные батареи
Xiaomi 16 Ultra могут представить до конца 2025 года
5 лучших мышек для macOS и Windows в 2025 года
В России стартовали продажи POCO F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и АКБ на 6500 мАч
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
В России начались продажи Redmi Pad 2
Утечка: Xiaomi 16 Pro Max получит блок камер в стиле iPhone 17 Pro, но с дисплеем
Xiaomi выпустила умные аудиоочки с автономностью до 11 дней за $87
На AliExpress стартовали продажи смартфона POCO F7 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8s Gen 4

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK