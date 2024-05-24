Nothing Phone (2a) выпустят в новой расцветке

Компания Nothing объявила о скором дебюте смартфона Phone (2a) в новом цвете.

Хотя конкретный цвет пока не раскрыли, в опубликованном компанией постере используются чёрные, красные и жёлтые точки с логотипом Nothing (R). Можно предположить, что новой расцветкой станет один из этих оттенков или их сочетание.

При этом официальный X-аккаунт Nothing опубликовал эмодзи в виде трех разноцветных точек – красной, желтой и голубой. Исходя из этого, некоторые пользователи предполагают, что дебютировать могут сразу две расцветки – красная и желтая, так как голубая (синяя) версия уже есть.

Инсайдер Technerd добавил, что новый цвет получат также наушники Ear (a), которые представили в середине апреля.

На текущий момент Nothing Phone (2a) доступен в трёх цветовых решениях: чёрном, белом и синем, причём последний предлагается эксклюзивно для рынка Индии.