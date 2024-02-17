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Nothing Phone (2a) протестировали в AnTuTu и сравнили с конкурентами

Фото аватара
Анатолий Почивалов 17 февраля 2024 в 08:36

В бенчмарке AnTuTu 10 засветился новый Nothing Phone (2a), дебют которого состоится 5 марта.

Смартфон набрал 738 164 балла, распределенных следующим образом:

  • CPU: 236 788 баллов
  • GPU: 180 516 баллов
  • Память: 137 288 баллов
  • Пользовательский опыт: 183 572 балла

Полученный результат сравнили с Redmi Note 13 Pro+ (на фото в центре) и OnePlus Nord CE 3 (справа). Эти устройства оснащены процессорами MediaTek Dimensity 7200 и Qualcomm Snapdragon 782 5G соответственно. По слухам, аналогичный чип от MediaTek присутствует и в Nothing Phone (2a). Как итог, Phone (2a) превосходит оба смартфона по общему показателю.

Подробнее о том, что известно о Nothing Phone (2a), читайте в нашем материале.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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