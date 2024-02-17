Nothing Phone (2a) протестировали в AnTuTu и сравнили с конкурентами

В бенчмарке AnTuTu 10 засветился новый Nothing Phone (2a), дебют которого состоится 5 марта.

Смартфон набрал 738 164 балла, распределенных следующим образом:

CPU: 236 788 баллов

GPU: 180 516 баллов

Память: 137 288 баллов

Пользовательский опыт: 183 572 балла

Полученный результат сравнили с Redmi Note 13 Pro+ (на фото в центре) и OnePlus Nord CE 3 (справа). Эти устройства оснащены процессорами MediaTek Dimensity 7200 и Qualcomm Snapdragon 782 5G соответственно. По слухам, аналогичный чип от MediaTek присутствует и в Nothing Phone (2a). Как итог, Phone (2a) превосходит оба смартфона по общему показателю.

Подробнее о том, что известно о Nothing Phone (2a), читайте в нашем материале.