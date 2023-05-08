Nothing Phone (2) может получить батарею на 5000 мАч и поддержку спутниковой связи

Компания Nothing представит этим летом новый смартфон, который получит название Nothing Phone (2).

Между делом в Twitter появилась техническая составляющая грядущей новинки от инсайдера @Tech_Wallah. По его данным, смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 ГБ оперативной LPDDR5 памяти и 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1 памяти.

Nothing Phone (1)

Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, характеристики остальных сенсоров пока не раскрываются. Также устройство получит батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой, операционную систему Android 13 и световой интерфейс Glyph на тыльной панели. Более того, появятся подэкранным дактилоскопическим сканер, стереодинамиками и поддержкая беспроводной зарядки.

В сравнении с предыдущей моделью, Nothing Phone (2) получит новый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 вместо Snapdragon 778G+, увеличенную емкость аккумулятора до 5000 мАч и функцию спутниковой связи. Однако к информации от @Tech_Wallah пока стоит относиться с долей скепсиса, поскольку у него нет репутации надёжного источника.