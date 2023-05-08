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Nothing Phone (2) может получить батарею на 5000 мАч и поддержку спутниковой связи

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Вадим Майков сегодня в 11:40

Компания Nothing представит этим летом новый смартфон, который получит название Nothing Phone (2).

Между делом в Twitter появилась техническая составляющая грядущей новинки от инсайдера @Tech_Wallah. По его данным, смартфон будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 ГБ оперативной LPDDR5 памяти и 128/256 ГБ постоянной UFS 3.1 памяти.

Nothing Phone (2)
Nothing Phone (1)

Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, характеристики остальных сенсоров пока не раскрываются. Также устройство получит батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой, операционную систему Android 13 и световой интерфейс Glyph на тыльной панели. Более того, появятся подэкранным дактилоскопическим сканер, стереодинамиками и поддержкая беспроводной зарядки.

В сравнении с предыдущей моделью, Nothing Phone (2) получит новый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 вместо Snapdragon 778G+, увеличенную емкость аккумулятора до 5000 мАч и функцию спутниковой связи. Однако к информации от @Tech_Wallah пока стоит относиться с долей скепсиса, поскольку у него нет репутации надёжного источника.

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Источник:
Tech_Wallah (Twitter)

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