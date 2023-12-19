Nothing Phone (1) получил обновление ОС 2.5 Open Beta 1 с Android 14

Компания Nothing начала первый открытый бета-тест Nothing OS 2.5 на базе Android 14 для Phone (1). Прошивка получила множество новых функций.

Нововведения практически полностью повторяют улучшения и новые функции, которые в конце прошлой неделе получил Phone (2) с официальным релизом Nothing OS 2.5.

Для того, чтобы принять участие в открытом бета-тесте необходимо убедиться в установке последней версии NOS, скачать APK и установить его из папки загрузок, перейти в Настройки > Система > Обновить до бета-версии, после чего нажать «Проверить наличие новой версии» и следовать инструкции.

Устанавливайте обновление на свой страх и риск! Заранее сделайте резервную копию своих данных, поскольку в случае отката устройство вернется к заводским настройкам, а все несохраненные данные будут потеряны.

Для отката системы необходимо загрузить пакет отката, затем перейти в Настройки > Система > Обновить до бета-версии, нажать «Импортировать файл», выбрать данный загруженный пакет отката и следовать инструкции.

Если при попытке установки или отката возникает ошибка, то нужно во внутреннем хранилище создать папку «Документы».