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Nothing Phone (1) получил обновление ОС 2.0.5

Несколько часов назад Nothing выпустила обновление Nothing OS 2.0.5 для пользователей Phone (1). Обновление содержит несколько улучшений и повышает безопасность системы.

Список изменений Nothing OS 2.0.5 для Nothing Phone (1)

  • Улучшена синхронизация громкости телефона и наушников
  • Оптимизировано отображение значка VoWiFi в строке состояния
  • Обновлен патч безопасности для повышения надежности защиты в целом
  • Устранено несколько проблем со стабильностью системы для обеспечения более комфортного использования

Обновление в 66,76 МБ развертывается поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Ранее компания также выпустила закрытое бета-тестирование Nothing OS 2.5 (на базе Android 14) для ограниченного числа пользователей Phone (1).

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Источник:
Nothing
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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