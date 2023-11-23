Nothing Phone (1) получил обновление ОС 2.0.5

Несколько часов назад Nothing выпустила обновление Nothing OS 2.0.5 для пользователей Phone (1). Обновление содержит несколько улучшений и повышает безопасность системы.

Список изменений Nothing OS 2.0.5 для Nothing Phone (1)

Улучшена синхронизация громкости телефона и наушников

Оптимизировано отображение значка VoWiFi в строке состояния

Обновлен патч безопасности для повышения надежности защиты в целом

Устранено несколько проблем со стабильностью системы для обеспечения более комфортного использования

Обновление в 66,76 МБ развертывается поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

Ранее компания также выпустила закрытое бета-тестирование Nothing OS 2.5 (на базе Android 14) для ограниченного числа пользователей Phone (1).