Nothing Phone (1) официально появился в США

Смартфон Nothing Phone (1) появится на рынке США, но пока в рамках тестирования Beta Membership. При этом нужно будет внести взнос в размере $299 (около 21 тыс. рублей) и только тогда, пользователь программы получит в своё распоряжение Nothing Phone (1) в модификации 8/128 ГБ. После окончания тестирования, которое продлится до 30 июня 2023 года, устройство переходит в собственность участника.

Без ограничений не обошлось. Устройство будет работать в сетях 5G только через оператора T-Mobile, в других случаях (AT&T и Verizon) — 4G.

Сейчас устройство доступно для покупки в Европе и Азии. Кто знает, может быть в этом году Nothing Phone (1) официально доберется до России.