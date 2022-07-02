Nothing Phone (1) показали в защитном чехле

До презентации интригующего смартфона Nothing Phone (1) осталось всего несколько дней. Соответственно, всё больше подробностей появляется о новинке.

Главной особенностью в дизайне Nothing Phone (1) является прозрачная LED-панель, позволяющая персонализировать светодиоды по различным сценариям. Такая «изюминка» ставит под вопрос ношение чехлов, ведь тогда весь дизайн смартфона теряется.

К счастью, разработчик устройства предусмотрел прозрачный чехол с тончайшим слоем силикона. Поэтому все эффекты сохранятся и надеемся, чехол не будет рассеивать свет панели.

Анонс Nothing Phone (1) запланирован на 12 июля. Ранее стала известна его стоимость и процессор.

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