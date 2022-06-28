Стала известна цена Nothing Phone (1)

Совсем скоро молодая компания Nothing представит долгожданный и интригующий смартфон Nothing Phone (1). По слухам, его процессором выступит Snapdragon 778G+ с 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве экрана будет использоваться OLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Теперь сразу несколько инсайдеров поделились ценой Nothing Phone (1). Так, базовый вариант на 128 ГБ обойдётся в $397 (21 000 рублей). Модель на 256 ГБ обойдётся в $419 (22 000 рублей). Самая флагманская конфигурация будет продаваться около $456 (24 000 рублей). Смартфон выйдет в двух цветах: чёрном и белом.

Презентация Nothing Phone (1) состоится 12 июля, а продажи начнутся в конце месяца.

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