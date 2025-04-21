Яндекс Маркет открыл предзаказ на Nintendo Switch 2

С 21 апреля по 5 июня на Яндекс Маркете открыт предзаказ на новую игровую консоль Nintendo Switch 2. Минимальная стоимость устройства составляет 50 990 рублей, финальная цена зависит от продавца и наличия пошлины.

Доступны как базовые версии приставки, так и комплекты с игрой Mario Kart World — их цена начинается от 53 990 рублей. Предоплата не требуется: пользователи, оформившие предзаказ через личный кабинет, получат уведомление о начале продаж в середине июня.

Приобрести консоль можно будет с доставкой курьером или в пункте самовывоза. Также доступна оплата в рассрочку через сервис «Сплит».