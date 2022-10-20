Беспроводные наушники Nothing Ear (stick) показали на тизерах

Наушники Nothing Ear (stick) показали на официальных тизерах. Дизайн кейса похож на губную помаду. Выглядит симпатично, но Nothing уже не первая компания которая «маскирует» свое устройство под помаду.

Сообщается, что вес каждого наушника составляет по 4,4 г. Производитель сообщает, что протестировал 100 пар ушей, чтобы сделать их посадку максимально удобной и комфортной. Благодаря этому новинка подойдет для носки в течение всего дня.

Представить Nothing Ear (stick) должны 26 октября.

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