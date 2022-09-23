Появились изображения кейса наушников Nothing Ear Stick

Бренд Nothing, который стал популярен благодаря своему смартфону с прозрачной панелью, анонсировал беспроводные наушники Ear Stick. До этого компания уже выпускала наушники Nothing Ear (1).

Производитель позиционирует устройство как «совершенно новый продукт», который будет в высшей степени удобным. Выпустить новинку обещают до конца 2022 года.

Кейс наушников выглядит интересно, но скорее всего сами наушники будут достаточно посредственными.

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