Представлен Nothing Phone (1)

Компания Nothing провела презентацию долгожданного смартфона Phone (1). Особенностью новинки задняя часть корпуса – она полностью прозрачная и оснащена LED-подсветкой.

Та самая светодиодная часть получила название Glyph. Производитель называет это «новым способом коммуникации». Например, смартфон уведомляет о событии при входящем звонке, сочетанием вспышек светодиодов и звуковых эффектов.

Кроме того, прозрачная поверхность позволила реализовать беспроводную зарядку в обе стороны. Сам корпус получил защиту воды по стандарту IP53, а звук выводится на двойные стереодинамики.

Размер OLED-дисплея составляет 6,55″ с разрешением Full HD+ и частотой обновления от 60 до 120 Гц. Всё прикрывает стекло Gorilla Glass. В качестве процессора Nothing Phone (1) использует 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G+ в паре с 8/12 ГБ оперативной (LPDDR5) и 128/256 ГБ постоянной памяти (UFS 3.1).

Основная камера Sony IMX766 поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения (OIS и EIS), включая ночной и портретный режимы.

Сверхширокоугольная камера Samsung JN1 имеет угол обзора 114 градусов и может делать макросъемку с расстояния до 4 см. Фронтальный модуль — Sony IMX471.

Стоимость Nothing Phone (1):

Nothing Phone (1) 8/128 ГБ — 399 фунтов стерлингов (около 28 000 рублей);

Nothing Phone (1) 8/256 ГБ — 449 фунтов стерлингов (около 31 000 рублей);

Nothing Phone (1) 12/256 ГБ — 499 фунтов стерлингов (около 35 000 рублей).

Старт продаж запланирован на 21 июля, а 18 июля компания организует ограниченные продажи. Nothing сообщает, что смартфон будет выпущен более чем на 40 рынках, включая Великобританию, Японию, Индию и страны континентальной Европы.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!