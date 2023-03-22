Nothing выпустила наушники Ear (2) с шумоподавлением и поддержкой Hi-Res Audio

Компания Nothing представила новое поколение беспроводных наушников Ear (2). Внешних отличий от предыдущей модели нет. Они также размещаются в прозрачном кейсе, а сами напоминают популярные AirPods.

Вес каждого наушника составляет 4,5 грамма, есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Также на борту — система активного шумоподавления, которая адаптируется под окружающие условия и под форму ушей пользователя. Внутри установлены динамические драйверы 11,6 мм.

Nothing Ear (2) оснащены поддержкой передачи звука высокого качества благодаря кодеку LHDC 5.0. Опция Dual Connection позволяет подключаться одновременно к двум устройствам.

Автономность наушников вместе с кейсом составляет до 36 часов. Быстрая зарядка позволяет за 10 минут продлить работу наушников на 8 часов.

Стоимость Nothing Ear (2) составляет $149 (~11 000 рублей). Продажи начнутся с 23 марта.