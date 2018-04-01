Nokia выпустит новый кнопочный телефон

HMD Global решила давить на ностальгию пользователей и выпустить еще один смартфон «из прошлого». На этот раз компания готовит кнопочное устройство.

О новой Nokia стало известно из китайского регулятора TENAA. Телефон засветился там под модельным номером Nokia TA-1212. Характеристики новинки будут максимально скромными, но, видимо, производитель так и запланировал.

Телефон получит 2,4-дюймовый ЖК-экран с разрешением 240 х 320 пикселей. Платформой выступит неизвестный процессор с частотой 360 МГц, емкость аккумулятора составит 1200 мАч, оперативной памяти будет 8 МБ. Ни о каких быстрых и супер зарядках даже говорить нечего — в комплекте будет идти USB-кабель.

Габариты кнопочного телефона составят 123,8 х 52,4 х 13,1 мм, вес — 88 г. Новинка будет доступна в темно-сером цвете.