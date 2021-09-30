Nokia покажет новый планшет уже через неделю

Компания Nokia известна более всего за счёт телефонов и смартфонов. Однако в её активе есть и планшеты. Первую модель показали в далёком 2014-м — это была Nokia N1 под управлением Android Lollipop с процессором Intel Atom и портом USB Type-C.

Теперь же сообщается о скором анонсе нового планшета от именитого бренда. Как утверждает источник, новинка будет представлена уже 6 октября. Производством займётся Foxconn International Holdings.

Пока что не уточняется, какие характеристики получит новый планшет, насколько дорогим он будет и так далее. Однако, похоже, Nokia планирует освоить новый для себя рынок. Также пока не сообщается дата начала продаж, цена и приоритетные рынки.

В целом, можно говорить о том, что интерес к планшетам снова растёт.