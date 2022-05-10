Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

HMD Global возродит легендарную Nokia N73

Компания HMD Global планирует возродить популярный флагманский смартфон Nokia N73. Особенностью новинки станет камера Samsung ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп.

Рендер Nokia N73 2022

По данным инсайдеров, HMD Global уже занимается разработкой новой версии Nokia N73 с задней панелью в стиле Galaxy S22 и большим количеством камер с основным модулем на 200 Мп.

Технические характеристики пока неизвестны. Есть вероятность, что анонс Nokia N73 (2022) произойдёт уже этой осенью.

Nokia N73

Напомним, что выход оригинальной Nokia N73 состоялся в 2006 году. Одной из инноваций в данной модели отмечалось наличие двух динамиков, что обеспечивало стереозвучание.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
cnmo

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии