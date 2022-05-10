HMD Global возродит легендарную Nokia N73

Компания HMD Global планирует возродить популярный флагманский смартфон Nokia N73. Особенностью новинки станет камера Samsung ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп.

Рендер Nokia N73 2022

По данным инсайдеров, HMD Global уже занимается разработкой новой версии Nokia N73 с задней панелью в стиле Galaxy S22 и большим количеством камер с основным модулем на 200 Мп.

Технические характеристики пока неизвестны. Есть вероятность, что анонс Nokia N73 (2022) произойдёт уже этой осенью.

Nokia N73

Напомним, что выход оригинальной Nokia N73 состоялся в 2006 году. Одной из инноваций в данной модели отмечалось наличие двух динамиков, что обеспечивало стереозвучание.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!