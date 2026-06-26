Telegram-клиент Telega прекратит работу с 1 июля

Разработчики Telegram-клиента Telega объявили о закрытии приложения. Сервис прекратит работу с 1 июля. В сообщении команды говорится, что за год Telega успела собрать многомиллионную аудиторию и рабочую бизнес-модель, но продолжать развитие в прежнем формате разработчики больше не могут.

Среди причин названы внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.

Команда также отметила, что в формате Telegram-клиента не может обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. Пользователям с активной подпиской Telega Plus обещают вернуть оплату. Порядок и сроки возврата разработчики сообщат отдельно.

Telega ранее оказалась в центре скандала из-за подозрений в перехвате трафика и перенаправлении его через серверы VK. Из-за этого приложение получило отметку «шпионское ПО», которую позже отозвали. После этого клиент был удалён из App Store.

Telega позиционировалась как альтернативный клиент Telegram для российских пользователей.