Sony изменила иконку приложения PlayStation в честь GTA VI
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Sony изменила иконку приложения PlayStation в честь GTA VI

Стартовала масштабная промо-кампания.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 13:37
Sony изменила иконку приложения PlayStation в честь GTA VI

Sony изменила иконку приложения PlayStation в честь старта предзаказов Grand Theft Auto VI. Вместо привычного синего оформления приложение получило градиент в розово-фиолетовых тонах, напоминающий визуальный стиль новой игры Rockstar.

Изменение видно в App Store: на иконке PlayStation App сохранился логотип PlayStation, но фон теперь оформлен в цветах GTA VI. Это совпало с запуском предзаказов игры, которые стартовали 25 июня.

Промо GTA VI затронуло не только мобильное приложение. Sony также добавила тематические элементы в интерфейс PlayStation 5 и PlayStation Store: на консоли появились ссылки на страницу предзаказа, трейлеры и оформление, связанное с игрой.

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Для Sony это необычный ход. Компания регулярно продвигает крупные релизы через баннеры, разделы магазина и публикации в соцсетях, но изменение иконки PlayStation App под стороннюю игру выглядит редким случаем даже по меркам крупных эксклюзивов PlayStation.

GTA VI выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Интерес к игре уже отражается на маркетинге платформодержателей: релиз Rockstar воспринимается не просто как очередной крупный запуск, а как событие, способное дополнительно подстегнуть продажи консолей текущего поколения.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года, а предзагрузка должна начаться 12 ноября, за неделю до выхода.

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