Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch

Nintendo обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добавив формулировку, согласно которой компания может полностью или частично сделать консоль или аккаунт «непригодными к использованию». Изменения вступили в силу 7 мая и касаются использования аккаунтов и устройств вне их «предназначенного назначения».

Обновлённые условия запрещают:

модифицировать или декомпилировать любую часть сервисов Nintendo;

обходить или вмешиваться в защитные функции;

использовать неавторизованные копии игр;

применять стороннее ПО или железо для изменения поведения системы.

Формулировка позволяет Nintendo фактически «заблокировать» систему или её функции, если будет зафиксировано нарушение. Это касается не только моддинга, но и любых попыток вмешательства в работу сервисов.

Также в документе появилась информация о сборе и записи аудио- и видеочатов, что связано с готовящейся функцией общения в Switch 2, запуск которой ожидается в ближайшие недели. Буквально, компания будет записывать и читать диалоги своих игроков.

Контекст изменений очевиден: Nintendo усиливает контроль перед запуском нового поколения консоли и продолжает активно бороться с разработчиками эмуляторов и хакерами. Ранее компания добилась закрытия проекта Yuzu — одного из самых популярных Switch-эмуляторов.