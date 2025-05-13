Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch

Nintendo обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добавив формулировку, согласно которой компания может полностью или частично сделать консоль или аккаунт «непригодными к использованию». Изменения вступили в силу 7 мая и касаются использования аккаунтов и устройств вне их «предназначенного назначения».
Обновлённые условия запрещают:
- модифицировать или декомпилировать любую часть сервисов Nintendo;
- обходить или вмешиваться в защитные функции;
- использовать неавторизованные копии игр;
- применять стороннее ПО или железо для изменения поведения системы.
Формулировка позволяет Nintendo фактически «заблокировать» систему или её функции, если будет зафиксировано нарушение. Это касается не только моддинга, но и любых попыток вмешательства в работу сервисов.
Также в документе появилась информация о сборе и записи аудио- и видеочатов, что связано с готовящейся функцией общения в Switch 2, запуск которой ожидается в ближайшие недели. Буквально, компания будет записывать и читать диалоги своих игроков.
Контекст изменений очевиден: Nintendo усиливает контроль перед запуском нового поколения консоли и продолжает активно бороться с разработчиками эмуляторов и хакерами. Ранее компания добилась закрытия проекта Yuzu — одного из самых популярных Switch-эмуляторов.