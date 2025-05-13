Новости

Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch

В новых правилах Nintendo появилась угроза: Switch может стать «непригодным для использования».
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:33

Nintendo обновила пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, добавив формулировку, согласно которой компания может полностью или частично сделать консоль или аккаунт «непригодными к использованию». Изменения вступили в силу 7 мая и касаются использования аккаунтов и устройств вне их «предназначенного назначения».

Обновлённые условия запрещают:

  • модифицировать или декомпилировать любую часть сервисов Nintendo;
  • обходить или вмешиваться в защитные функции;
  • использовать неавторизованные копии игр;
  • применять стороннее ПО или железо для изменения поведения системы.

Формулировка позволяет Nintendo фактически «заблокировать» систему или её функции, если будет зафиксировано нарушение. Это касается не только моддинга, но и любых попыток вмешательства в работу сервисов.

Также в документе появилась информация о сборе и записи аудио- и видеочатов, что связано с готовящейся функцией общения в Switch 2, запуск которой ожидается в ближайшие недели. Буквально, компания будет записывать и читать диалоги своих игроков.

Контекст изменений очевиден: Nintendo усиливает контроль перед запуском нового поколения консоли и продолжает активно бороться с разработчиками эмуляторов и хакерами. Ранее компания добилась закрытия проекта Yuzu — одного из самых популярных Switch-эмуляторов.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
The GEEK, Nintendo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

«Плюс Сити» расширился: теперь шаги в реальности приносят награды в игре
сегодня в 20:42
Nintendo пригрозила вечным баном за модификации и обход защиты в Switch
сегодня в 20:33
DJI выпустила флагманский дрон Mavic 4 Pro с камерой на 100 Мп и лидаром
сегодня в 17:04
Видеокарты под слежкой: США предложили закон о GPS в AI-чипах
сегодня в 13:44
HONOR представит серию 400 с функцией «Оживление фото с AI»
сегодня в 13:21
Анонс Samsung Galaxy S25 Edge — ультратонкий флагман на Snapdragon 8 Elite за $1099
сегодня в 08:22
HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?
сегодня в 01:59
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня, 13 мая 2025
сегодня в 00:01
Инсайдер: GTA 4 и Max Payne 3 получат переиздания для современных платформ
вчера в 22:28
Apple выпустила iOS 18.5
вчера в 21:50

Обзоры на The GEEK