Никаких снижений: стоимость официального iPhone 7 осталась на прежнем уровне

Вчера многие СМИ начали пестрить громкими заголовками, что стоимость компактного iPhone 7 на 32 Гб постоянной памяти, заметно снизилась. Однако его официальная стоимость осталась без каких-либо изменений.

О чем тогда пишут другие? Всё просто. Супер низкий ценник на «семёрку» в 23 тысячи рублей можно получить только на сером рынке. Для сравнения возьмем агрегатор Яндекс Маркет, выберем фильтр по самой низкой цене и получаем такую картину:

Как нетрудно догадаться всё это «серые» айфоны с которыми Apple старается бороться. В них нет ничего плохого, кроме отсутствия официальной гарантии на два года и ввоза из-за рубежа. Поэтому громкие заголовки различных ресурсов только привлекают внимание, а уточнений никто не делает.

Официальная стоимость iPhone 7 твёрдо держится на уровне 29-30 тысяч рублей, а реальное падение его цены возможно только ближе к осени, когда представят новые iPhone 12.