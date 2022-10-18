The Sims 4 официально стала бесплатной

Начиная с 18 октября игра The Sims 4 переходит в вариант распространения условно-бесплатной. Теперь симулятор можно загрузить любой желающий из Steam, EA App и Origin (для Mac).

Также повысились минимальные требования для запуска The Sims 4. Разработчики рекомендуют использовать минимум Windows 10 и более новые версии ОС.

Как забрать The Sims 4 в российском Steam:

Запустите Steam Перейти в Windows и нажмите Win+R, откроется диалоговое окно «Выполнить» В окне введите steam://install/1222670 Установить The Sims 4 в нужную директорию После всех действий, игра добавится в ваш аккаунт в Steam.

Для других систем рекомендуется использовать VPN с иностранным IP-адресом. Стоит отметить, что дополнения до сих пор остаются недоступными для пользователей из РФ.

Также сегодня была показана будущая игра в серии, которую уже называют The Sims 5.

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