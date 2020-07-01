Apple готовит свою игровую консоль?

Ресурс Wcctech со ссылкой на пользователя Twitter @MauriQHD сообщает, что компания Apple работает над фирменной игровой консолью, которая будет основана на архитектуре ARM, вероятно, тоже фирменной.
Пока что этот слух никак не подтверждается другими источниками, однако этот пользователь ранее уже писал процессорах для iPhone SE Plus и iPhone SE 3. Потому можно предположить, что он реально что-то знает. Хотя, разумеется, до анонса этих смартфонов ещё есть время, и многое может измениться. Потому относиться к этой информации следует с осторожностью.
С другой стороны, компания в прошлом году запустила сервис Arcade и нацелилась на рынок видеоигр. Так что это явно перспективное направление для Купертино. Неизвестно лишь, насколько проект продвинулся и на каком этапе разработки находится.
Можно предположить, что в запасе есть ещё год-два, учитывая, что ноутбуки компании перейдут на ARM-процессоры к 2022-23 годам. Примерно тогда же стоит ожидать и появления приставки, если её, конечно, вообще разрабатывают.
Кроме того, ранее появлялась информация о «геймерском Mac» с ценником в 5000 долларов, который планируют запустить в этом году. В общем, остаётся ждать новостей и следить за утечками.
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