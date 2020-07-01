Apple готовит свою игровую консоль?

Ресурс Wcctech со ссылкой на пользователя Twitter @MauriQHD сообщает, что компания Apple работает над фирменной игровой консолью, которая будет основана на архитектуре ARM, вероятно, тоже фирменной.

Apple



working on an ARM console 👀



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) July 11, 2020

Пока что этот слух никак не подтверждается другими источниками, однако этот пользователь ранее уже писал процессорах для iPhone SE Plus и iPhone SE 3. Потому можно предположить, что он реально что-то знает. Хотя, разумеется, до анонса этих смартфонов ещё есть время, и многое может измениться. Потому относиться к этой информации следует с осторожностью.

С другой стороны, компания в прошлом году запустила сервис Arcade и нацелилась на рынок видеоигр. Так что это явно перспективное направление для Купертино. Неизвестно лишь, насколько проект продвинулся и на каком этапе разработки находится.

Можно предположить, что в запасе есть ещё год-два, учитывая, что ноутбуки компании перейдут на ARM-процессоры к 2022-23 годам. Примерно тогда же стоит ожидать и появления приставки, если её, конечно, вообще разрабатывают.

Кроме того, ранее появлялась информация о «геймерском Mac» с ценником в 5000 долларов, который планируют запустить в этом году. В общем, остаётся ждать новостей и следить за утечками.