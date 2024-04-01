Названы самые мощные Android-смартфоны марта

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий мартовский рейтинг самых производительных флагманов и субфлагманов на базе Android. Самым мощным устройством стал смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Так, первое место среди флагманов занял ASUS ROG 8 Pro (16+512 ГБ), который набирает 2 141 448 баллов AnTuTu. На втором месте расположился февральский лидер OPPO Find X7 с чипсетом MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, набравший 2 138 119 баллов. Замыкает тройку iQOO 12 – 2 110 595 баллов. Интересно, что за месяц топ-3 самых производительных Android-смартфонов не изменился, лишь устройства ASUS и OPPO поменялись местами.

Что касается субфлагманского рейтинга, то на первое место ворвался OnePlus Ace 3V, который получил процессор Snapdragon 7+ Gen 3, набравший 1 466 728 баллов. Вторую строчку занял лидер февраля Redmi K70E, а третью – realme GT Neo5 SE.