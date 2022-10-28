NASA сделало фотографию «улыбающегося» Солнца

Космическая обсерватория солнечной динамики NASA опубликовала в Твиттере снимок «улыбающегося» Солнца. Хотя на деле это не так.

Большие темные участки связаны с определенными периодами солнечной активности и вызывают мощные геомагнитные бури. Корональные дыры видны только в ультрафиолетовом свете и мягком рентгеновском излучении. Темными они являются из-за пониженных плотности и температуры плазмы.

Фото «улыбки» Солнца в оригинальном разрешении.

В соцсетях уже обратили внимание на сходство «лица» Солнца с Зефирным человеком из фильма «Охотники за приведениями».