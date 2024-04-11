«Народный» Redmi Turbo 3 на студийных фото во всех расцветках

Вчера состоялась презентация Xiaomi, где были представлены различные новинки, среди которых – Redmi Turbo 3, смартфон среднего ценового сегмента с уникальным сочетанием производительности чипа Snapdragon 8s Gen 3 и доступной ценой. Более того, устройство обладает превосходным дизайном, не уступающим флагманским и более дорогим моделям.

Блогеры и китайские технологические журналисты уже поделились первыми обзорами новинки, сопроводив их живыми фотографиями трёх вариантов расцветки: чёрного, зелёного и золотистого.