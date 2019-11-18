Найден неудаляемый Android-вирус

Компания Dr.Web сообщила о существовании активного трояна, который распространяется на смартфоны под управлением Android. Кроме того, вирус под названием Android.Xiny.5260 практически невозможно удалить с устройства.

Вирус был найден в приложениях из Google Play. После установки приложения, злоумышленник получает прибыль от каждой установки на устройство. Большую угрозу представляет другая модификация собирающая персональные данные, номера контактов, используемые пароли и аналогичную информацию.

Стоит отметить, что вирус начал своё существование с 2015 года, но до сих пор используется злоумышленниками. Изначально троян был создан для Android 5.1 и старших версий, но по словам специалистов Dr.Web на устаревшей ОС работают около 13% устройств.

Уточняется, что от вируса Android.Xiny.5260 нельзя избавиться даже после удаления приложения. Для этого понадобится полная перепрошивка Android.