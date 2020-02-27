Начались продажи Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition
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Новости

Начались продажи Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition

Главный менеджер экосистемы продуктов Xiaomi Цюй Хэн вчера сообщил что, наконец, выходит более дорогая версия умных часов Mi Watch Exclusive Edition. До этого можно было купить лишь самую простую версию устройства Mi Watch.

Сейчас Mi Watch Exclusive Edition доступны по предзаказу, в подарок к часам бесплатно дают беспроводные наушники Xiaomi. Поставка в магазины начнется немного позже.

Xiaomi Mi Watch E1572944357663

Умные часы оснащены экраном AMOLED диагональю 1,78 дюйма, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти и построены на платформе Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Главное отличие от обычной версии – наличие сапфирового стекла защищающего экран и нержавеющий материал корпуса и ремешка.

Примерная стоимость Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition составляет 285 долларов.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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