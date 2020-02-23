Начались продажи телевизора Huawei со встроенной камерой
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Начались продажи телевизора Huawei со встроенной камерой

В Китае стартовали продажи нового смарт телевизора Huawei OLED TV Vision X65. Новинка получила OLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц и разрешением 4К, а также 98% цветового охвата.

  • Huawei Oled Tv Vision X65 1 2

Главной особенностью телевизора служит выдвижная камера на 24 Мп с широкоугольным объективом, которая может использоваться для общения, а также для управления устройством.

  • Huawei Oled Tv Vision X65 001

Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а для хранения данных предназначено 128 Гб. Работает новинка под управлением собственной Harmony OS.

Стоимость в Китае составляет $3500, когда телевизор доберётся до европейского рынка – неизвестно.

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