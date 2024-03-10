Начались продажи MSI Claw – первая в мире портативная консоль с Intel Core Ultra

MSI запустила продажи своей новейшей портативной игровой консоли Claw, отличающейся наличием процессора Intel Core Ultra, что делает её первой в своём классе.

Покупателям предложены три конфигурации:

Intel Core Ultra 5 135H / 512 ГБ – $699 (~63600 рублей)

Intel Core Ultra 7 155H / 512 ГБ – $749 (~68100 рублей)

Intel Core Ultra 7 155H / 1 ТБ – $799 (~72700 рублей)

MSI Claw оснащена 16 ГБ оперативной памяти, 7-дюймовым FHD дисплеем с частотой 120 ГЦ и яркостью 500 нит, а также встроенной батареей на 53 Вт*ч. Подключение обеспечивается через Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а за работу отвечает Windows 11.

Охлаждение обеспечивает система Cooler Boost HyperFlow с парой вентиляторов, тепловыми трубками и оптимизированной воздушной схемой. Подробнее в нашем материале.