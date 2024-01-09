MSI представила портативную игровую консоль Claw

На выставке CES 2024 компания MSI представила свой первый портативный игровой компьютер под названием MSI Claw. Он должен составить конкуренцию, таким устройствам как Steam Deck, ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Ожидается, что первые модели MSI Claw поступят в продажу в первой половине текущего года с ценой от 699 до 799 долларов.

Устройство будет доступно в трех моделях с различными характеристиками. Начальная модель будет оснащена процессором Intel Core Ultra 5 и 512 Гб встроенной памяти, в то время как самая дорогая версия получит процессор Intel Core Ultra 7 155H и 1 Тб памяти. Все модели обладают 16 Гб оперативной памяти LPDDR5.

MSI Claw имеет 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920×1080p и частотой обновления 120 Гц. По словам представителей MSI, процессоры и 53-ваттночный аккумулятор обеспечивают возможность запуска и плавную игру в ААА-проектах без подзарядки в течение двух часов.

Важной особенностью устройства является поддержка технологии апскейлинга XeSS от Intel. Габариты MSI Claw составляют 294x117x21,2 мм, а вес — 675 грамм, что немного превышает вес базовой версии Steam Deck, который составляет 669 грамм. Среди разъемов на устройстве: microSD, Thunderbolt 4, USB Type-C, а также 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

MSI Claw работает на операционной системе Windows 11 и предоставляет доступ к играм и другим функциям через программу MSI Center M. Помимо этого, устройство поддерживает игры для Android. Появились видеопревью новинки от MSI, которые можно найти в сети.

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