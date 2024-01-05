Характеристики и дизайн первой портативной консоли MSI утекли в сеть

Компания MSI в начале января анонсировала выход собственной портативной консоли MSI Claw. Незадолго до официальной презентации в сеть просочились некоторые характеристики устройства и маркетинговые материалы.

Стало известно, что консоль будет работать на процессоре Intel Meteor Lake, а именно 16-ядерном и 22-поточном Core Ultra 7 155H с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Система будет оснащена 6 P-ядрами, 8 E-ядрами, а также 2 LP-ядрами.

Встроенная графика будет основана на архитектуре Arc Alchemist с 8 Xe-ядрами, разгоняющимися до 2,25 ГГц. По производительности графика соответствует уровню Radeon 780M в процессорах Ryzen 7040 и 8040.

В опубликованных спецификациях также отмечается, что система будет иметь до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Скорее всего, представят и другие конфигурации, например, с 16 ГБ ОЗУ.

Официально представить устройство должны на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января.