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Новости

На YouTube попал ролик со сравнением iPhone 12 mini с другими смартфонами

Видеоблогер Джордж Буничи выложил 40-минутный ролик с подробным изучением особенностей и дизайна iPhone 12 mini. Сам смартфон должен появиться на рынке только в ноябре.

Он сравнил новинку с 6,1-дюймовыми iPhone 12 и 12 Pro, а также уточнил параметры экрана. Его разрешение составило 2340 × 1080 точек при плотности пикселей в 476 ppi. Также утверждается, что ночной режим работает одновременно с ультраширокоугольным модулем. То есть это будет на всех моделях 12 поколения.

Сам ролик удалили с YouTube, но его можно посмотреть по ссылке.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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