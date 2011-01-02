На YouTube попал ролик со сравнением iPhone 12 mini с другими смартфонами

Видеоблогер Джордж Буничи выложил 40-минутный ролик с подробным изучением особенностей и дизайна iPhone 12 mini. Сам смартфон должен появиться на рынке только в ноябре.

Он сравнил новинку с 6,1-дюймовыми iPhone 12 и 12 Pro, а также уточнил параметры экрана. Его разрешение составило 2340 × 1080 точек при плотности пикселей в 476 ppi. Также утверждается, что ночной режим работает одновременно с ультраширокоугольным модулем. То есть это будет на всех моделях 12 поколения.

Сам ролик удалили с YouTube, но его можно посмотреть по ссылке.