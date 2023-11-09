Apple вернула в продажу компактный iPhone mini

После презентации iPhone 15 серии, Apple на официальном сайте убрала из продаж iPhone 13 mini, что положило конец линейке смартфонов mini. Но сегодня компания вернула в ассортимент компактный смартфон.

Речь идёт о модели iPhone 12 mini, который стал доступен к покупке на веб-сайте Apple в США. Смартфон продаётся как восстановленное устройство и доступно в единственной конфигурации памяти на 256 Гб, цена составляет 529 долларов (48 700 ₽). На данный момент это единственное предложение, которое позволяет пользователям приобрести компактный смартфон Apple по официальным каналам.

Напомним, ранее Apple отказалась от производства компактной линейке смартфонов iPhone mini из-за низких продаж. По данным исследовательской организации Statista, в декабре 2020 года на модель iPhone 12 пришлось 17% всех продаж iPhone, а на долю iPhone 12 Pro — 32%. Для сравнения, этот показатель у iPhone 12 mini составляет всего 6,5%, а в следующем году и вовсе упал до 4% продаж.