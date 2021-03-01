Вышел полноценный джейлбрейк для iPhone 12

До последнего времени было принято считать, что джейлбрейка для iPhone 12 нет. Но теперь он появился. Команда Unc0ver выпустила программу для iOS от версии 14 до 14.3. Он поддерживает все модели iPhone — от старого iPhone 6s до новейших iPhone 12.

О релизе объявил в Twitter пользователь Pwn20wnd. По его словам, инструмент Unc0ver 6.0.0 доступен для всех желающих.

unc0ver v6.0.0 is NOW OUT. — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 28, 2021

Утверждается, что новинка была протестирована на разных моделях смартфонов и версиях ОС. Всё работает корректно. При этом важно отметить, что iOS 14.4 пока не поддерживается, потому обновляться до неё, если вы планируете джейлбрейк, не стоит. Ведь откатиться на 14.3 уже не получится.

Помимо этого, автор инструмента для джейлбрейка Chimera под ником CoolStar готовит свою версию джейлбрейка. Даты выхода пока нет, но, очевидно, это произойдёт скоро. Утверждается, что обе версии программ основаны на уязвимости cicuta_verosa.