На всех смартфонах HUAWEI будет предустановлен Кошелёк Pay

HUAWEI объявила, что сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay стал доступен на новых флагманах серии HUAWEI P40 — к старту их предзаказа на российском рынке.

Сервис работает в приложении «Кошелёк», которое уже сейчас можно скачать из магазина приложений AppGallery. В дальнейшем Кошелёк будет предустановлен на всех флагманах компании HUAWEI, а позднее и на других моделях, представленных на российском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелёк» будет доступна пользователям с 10 апреля.

Владельцы смартфонов компании HUAWEI смогут загрузить в приложение карты MasterCard 40 банков-партнеров, таких как ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Открытие, Россельхозбанк и других, для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру — везде, где принимаются бесконтактные карты. Оплата будет совершаться в одно касание с использованием технологии NFC.

Пользователи также смогут перенести в Кошелёк дисконтные карты любимых магазинов или выпустить новые карты непосредственно в приложении, сразу в мобильном формате. Получать скидки, показав на кассе карту с экрана смартфона, можно в крупнейших торговых сетях страны – партнерах сервиса: X5 Retail Group, М.Видео, О’КЕЙ, Adidas Group, kari, ВкусВилл, Metro Cash & Carry, Lamoda, United Colors of Benetton и других.

Сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay работает на базе собственной платформы токенизации, сертифицированной по стандартам безопасности международных платежных систем.

Магазин приложений AppGallery охватывает более 170 стран и регионов, обслуживая более 600 миллионов пользователей HUAWEI и HONOR. C момента официального запуска AppGallery в апреле 2018 года количество ежемесячных активных пользователей системы превысило 400 миллионов.