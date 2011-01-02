На сайте Apple нашли иконки iPhone 12

Уже через пару часов Apple представит новые iPhone 12 и по всей видимости компания готовится к событию заранее. На сайте были обнаружены миниатюрные значки с иллюстрациями iPhone 12, посмотреть их можно тут: 1, 2, 3 и 4. И несмотря на то, что они не высокого разрешения, можно заметить некоторые различия между теми, которые используются для обозначения предыдущих моделей.

Изображения были обнаружены пользователем с ником AppleSWUpdates в Twitter, а ресурс 9to5Mac смог достать эти изображения в более высоком качестве и сравнить их. Кроме того, количество найденных значков iPhone, косвенно подтверждает выход четырёх моделей.

Однако рассмотреть их более подробно – невозможно. Тем не менее при сравнении со значками iPhone XR или iPhone 11 с новыми iPhone 12, можно видеть, что отличия между ними есть. Если мы внимательно сравним два значка, то можно увидеть, что чёлка стала немного меньше.

Не исключено, что Apple может использовать заполнители, чтобы скрыть официальные значки до завтрашнего события. Но изображения обозначены как «iPhone13, x», что подтверждает их принадлежность к iPhone 12, поскольку iPhone 11 внутри сайта идентифицируется как «iPhone12, x».

Презентация новой серии iPhone 12 должна состояться 13 октября в 20:00 по МСК.