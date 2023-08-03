На Apple впервые наложен штраф за неудаление запрещённого контента в РФ

Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Apple виновной за отказ удалить запрещённый в России контент и назначил штраф в размере 400 000 рублей.

Причиной для возбуждения уголовного дела стали подкасты «Любовь в миниатюре» и «Adorable home», в которых, агентство Росмолодёжь увидело фейки о специальной военной операции и информацию, склоняющую несовершеннолетних к совершению противоправных нарушений. В связи с этим, Роскомнадзор отправил в Apple соответствующие уведомление, но представители компании не отреагировали на него в течение 24 часов.

Как сообщается, компания впервые обвинялась по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, а сумма штрафа по этой статье может составлять от 800 тыс. до 4 млн рублей, но Apple обязали оплатить лишь 400 тыс. рублей. Минимальную планку штрафа понизили из-за предоставленных защитой доводов, которые небыли озвучены для СМИ.

Несмотря на то, что 2 марта 2022 года Apple прекратила поставки и продажи своей техники в России, медиасервисы компании продолжают предоставлять доступ к контенту пользователям РФ.