Лидер группы «Мумий Тролль» стал новым голосом Яндекс.Карт

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в Яндекс.Картах. Рок-музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге — чаще всего известными цитатами из своих песен.

Так, в начале поездки певец скажет: «Начнём наш путь. Это будет нетрудно, это по любви». Уже в пути шутливо предупредит о камере или дорожных работах: «Мерещится… Ан нет, не мерещится. Впереди камера» или «Наступят времена почище, ну а пока впереди дорожные работы». А завершить маршрут Лагутенко может словами «Мы приехали, но надолго не прощаемся. Мы остаёмся вместе на века!»

Музыкант записал для Яндекс.Карт более 160 фраз. Включить его озвучку можно в личном профиле приложения: зайти там в «Настройки», открыть «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

Лагутенко присоединился к проекту «Свои в городе», в котором уже поучаствовали Рената Литвинова, «Каста» и Wylsacom. Вскоре в Картах появится ещё больше голосов, они будут сопровождать водителей в дороге и добавлять позитивных эмоций. В Яндекс.Навигаторе голоса появятся позже.