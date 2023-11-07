МТС все-таки отменяет платную раздачу интернета со смартфона

Оператор МТС все-таки принял решение отменить платную раздачу интернета со смартфона. Как рассказали представители компании, решение об отмене платы за раздачу интернета на тарифах с предоплаченными пакетами трафика принято для «создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС».

Буквально неделю назад МТС настаивал, что подобное решение может повлечь за собой ухудшение качества связи и увеличение стоимости тарифных планов.

Ранее отменить платную раздачу трафика со смартфона обязались «МегаФон», «билайн» и Tele2. Это произошло после того, как в сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предъявила претензии в адрес четырех крупнейших операторов мобильной связи страны. Ведомство потребовало от компаний в течение месяца отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильного телефона.