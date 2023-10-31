МТС не собирается отменять платную раздачу интернета со смартфона

Мобильный оператор МТС принял решение не отменять платную раздачу мобильного интернета, утверждая, что такой шаг может повлечь за собой ухудшение качества связи и увеличение стоимости тарифных планов.

Как сообщают представители компании, тарифы МТС скорректированы под индивидуальные потребности пользователей в мобильном интернете на смартфонах. В случае необходимости использования мобильного интернета на персональных компьютерах и ноутбуках, предусмотрена специальная линейка тарифов, адаптированных под такие устройства.

Редакция The GEEK отмечает, что МТС уже дважды повышала цены на свои тарифные планы, обосновывая это постоянными улучшениями качества оборудования.

Ранее стало известно, что «МегаФон», «билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернета.