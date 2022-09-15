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Новости

МТС выпустила умные телевизоры KION Smart TV

Компания МТС представила пилотные умные телевизоры под брендом KION Smart TV. Они работают на базе 4-х ядерного процессора под управлением Android 11 с фирменной оболочкой KION и поддержкой установки дополнительных приложений.

Модели получили до 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Также в телевизоры могут быть установлены CAM-модули кабельного и спутникового домашнего ТВ от МТС. Для доступа к сети используется встроенный модуль Wi-Fi, а для игровых консолей и медиаприставок предусмотрено два разъема HDMI.

Устройство поддерживает стереозвук на базе двух динамиков общей мощностью до 20 Вт, усиленных технологией Dolby Digital.

Телевизоры KION Smart TV с диагоналями 24″ 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ поступят в продажу в октябре и будут доступны для по цене от 8 490 рублей до 43 990 рублей. В подарок к любому KION Smart TV идет годовая подписка на онлайн-кинотеатр KION. До 26 сентября в онлайн-магазине МТС открыт предзаказ устройств.

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Источник:
МТС, The GEEK

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