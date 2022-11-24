MSI показала изогнутый монитор Project 491C на 49 дюймов и матрицей QD-OLED

MSI анонсировала сверхширокий изогнутый 49-дюймовый монитор Project 491C. Он получил матрицу QD-OLED и поддерживает частоту обновления 240 Гц.

Разрешение и технические подробности остаются в секрете, а все детали компания обещает рассказать на грядущей выставке CES 2023 в январе 2023 года.

Несколько дней назад LG представила похожий игровой OLED-монитор. Он также получил частоту обновления в 240 Гц и сверхтонкий корпус.