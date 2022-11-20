LG представила игровой OLED-монитор с поддержкой HDR10, 240 Гц и AMD FreeSync Premium

Компания LG объявила о старте продаж игрового OLED-монитора на 26,5-дюймов под названием UltraGear 27GR95QE.

Новинка поддерживает разрешение 2560×1440 (16:9), обладает частотой обновления 240 Гц, двумя портами HDMI, тремя USB, DisplayPort и Ethernet. Углы обзора — 178 °/178 °.

Контрастность экрана составляет 1 500 000:1, а отображает 1,07 млрд цветов (98,5% DCI-P3). Также есть поддержка HDR10, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Более того, есть RGB-подсветка.

Стоимость LG UltraGear 27GR95QE в США составляет $1000 (~61 тыс. рублей).