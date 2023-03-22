Mozilla основала стартап для разработки открытого и надежного ИИ

Mozilla создала стартап под названием Mozilla.ai, который должен «построить надежную и независимую экосистему искусственного интеллекта с открытым исходным кодом». Для запуска нового проекта Mozilla инвестирует 30 миллионов долларов.

Поскольку такие продукты, как ChatGPT, Bing и Stable Diffusion, стали чрезвычайно популярными, они также сталкиваются с огромными проблемами в области авторских прав, дезинформации и прочего.

В Mozilla считают, что если чат-боты станут основным интерфейсом для создания информации и вдохновения, то это будет иметь огромные последствия для конфиденциальности пользователей, авторских прав и многого другого.

Пока на сайте Mozilla.ai отсутствует конкретная информация о том, над каким именно продуктом планируется работа. Пока только говорится о создании «надежной экосистемы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом». По всей видимости, стартап сосредоточится на создании инструментов для безопасности и прозрачности, а не на попытках создать очередного конкурента с языковой моделью GPT-4.